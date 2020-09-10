  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 12:05
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Miha Zajc transferi için Genoa ile anlaştı

Fenerbahçe, Miha Zajc transferi için Genoa ile anlaştı

Paylaş

Fanatik

Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.

Daha önce Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.

GENOA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basını F.Bahçe’nin Genoa ile Zajc’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. Fenerbahçe’nin opsiyon talebinde indirime gittiği vurgulandı.

Slovenyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 17 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asiste imza attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yeni transferler sonrası karar değiştirdi! Yılın takasında son durum
Yeni transferler sonrası karar değiştirdi! Yılın takasında son durum

Yeni transferler sonrası karar değiştirdi! Yılın takasında son durum

Anlaşma tamam! F.Bahçe'de bir ayrılık daha
Anlaşma tamam! F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Anlaşma tamam! F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Bakan Kasapoğlu'ndan yeni sezon mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Yıldızların altında
Yıldızların altında

Yıldızların altında

Futbol hasreti sona eriyor. Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Start yarın Çaykur Rize - Fenerbahçe maçıyla veriliyor. Şampiyonluk yaşamış 5 takım maddi zorluklara rağmen kadrosuna 69 oyuncu kattı. 21 takımla, devre arası olmadan sürecek lig, 42 haftada bitecek.

Çebi: 'Şampiyon olacağız'
Çebi: 'Şampiyon olacağız'

Çebi: 'Şampiyon olacağız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Bu kulübün parasını çöpe atmam” dedi.

Ronaldo, Messi'yi ikiye katladı
Ronaldo, Messi'yi ikiye katladı

Ronaldo, Messi'yi ikiye katladı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 101 gole ulaşıp tarihe geçti. Portekiz, İsveç'i 2-0'la geçerken ağları iki kez sarsan “Makine” milli takım formasıyla 101. sevincini yaşadı. Messi ise onun yanına bile yaklaşamadı.

Kalinic'te Kartal önde
Kalinic'te Kartal önde

Kalinic'te Kartal önde

İspanyol basınında çıkan haberlerde Nikola Kalinic'in transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu yazıldı.

'İzlenebilirlik artacak'
'İzlenebilirlik artacak'

'İzlenebilirlik artacak'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir: “Misli.com ile 2'nci Lig ve 3'üncü liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak.”

Fenerbahçe Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.