Fenerbahçe, Miha Zajc transferi için Genoa ile anlaştı

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Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.

Daha önce Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.



GENOA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basını F.Bahçe’nin Genoa ile Zajc’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. Fenerbahçe’nin opsiyon talebinde indirime gittiği vurgulandı.

Slovenyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 17 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asiste imza attı.