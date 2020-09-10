Fenerbahçe, Miha Zajc transferi için Genoa ile anlaştı

Daha önce Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.
GENOA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
İtalyan basını F.Bahçe’nin Genoa ile Zajc’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. Fenerbahçe’nin opsiyon talebinde indirime gittiği vurgulandı.
Slovenyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 17 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asiste imza attı.
Futbol hasreti sona eriyor. Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Start yarın Çaykur Rize - Fenerbahçe maçıyla veriliyor. Şampiyonluk yaşamış 5 takım maddi zorluklara rağmen kadrosuna 69 oyuncu kattı. 21 takımla, devre arası olmadan sürecek lig, 42 haftada bitecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Bu kulübün parasını çöpe atmam” dedi.
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 101 gole ulaşıp tarihe geçti. Portekiz, İsveç'i 2-0'la geçerken ağları iki kez sarsan “Makine” milli takım formasıyla 101. sevincini yaşadı. Messi ise onun yanına bile yaklaşamadı.
İspanyol basınında çıkan haberlerde Nikola Kalinic'in transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu yazıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir: “Misli.com ile 2'nci Lig ve 3'üncü liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak.”
Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.