Fenerbahçe, Miha Zajc için Brescia ile dirsek temasında

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Miha Zajc adım adım Brescia'ya gidiyor.

Slovenyalı orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. İtalyan ekibi 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro önerirken, Fenerbahçe yönetimi ise 4 milyon euro'da diretiyor. Zajc'ın ise nihai karar için gün saydığı kaydedildi.