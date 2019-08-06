Fenerbahçe, Miha Zajc için 9 milyon Euro talep ediyor!

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Miha Zajc için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Empoli'den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalacağını söylemişti.
Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc'ı satma kararı alan Fenerbahçe, bu oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-lacivertliler, bu rakamı ödeyecek kulübe evet cevabı verecek.
Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Miha Zajc 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Miha Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Star)
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