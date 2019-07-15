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Fenerbahçe, Miha Zajc için 9 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Miha Zajc için 9 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Sloven futbolcuya talip olan ve 6 milyon euro teklif eden Real Betis’e bu cevabı verdi. İspanyol ekibi fiyat artırırsa transfere izin çıkacak.

Fenerbahçe'nin devre arasında Empoli’den kadrosuna kattığı Miha Zajc’ın talipleri artıyor. Daha önce Dinamo Kiev’in transfer için 5 milyon euro teklif ettiği Sloven oyuncuya şimdi de Real Betis’in talip olduğu ve 6 milyon euroluk bir rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi. İspanyol basını bu konudaki haberleri sayfalarına taşırken, Fenerbahçe yönetiminin ise bu rakamı az bulup, “9 milyon euro verirseniz, Zajc’ı alabilirsiniz” cevabını verdiği kaydedildi. Sözleşmesi 2023’te sona erecek olan ofansif orta saha oyuncusu için Sarı-Lacivertliler’in indirim yapmayacağı belirtildi.

(Star)

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