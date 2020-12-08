Fenerbahçe, MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor

FENERBAHÇE BİR DAHA ALİ PALABIYIK’I İSTEMİYOR
Fenerbahçe'ye karşı duruş olduğuna inanan yönetim konuyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Hakem yönetimlerinden duyulan rahatsızlığını ortaya koyacak olan Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmemesini de talep edecek.
EŞİTLİK İSTİYORUZ
Fenerbahçe'nin hazırladığı dosyanın içeriği eşitlik talebi. Kendi maçlarında aleyhte verilen kararların başka karşılaşmalarda rakiplerin lehine döndüğünü savunan sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında nizami gollerinin uzun süreli VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildiğine, ancak başka maçlarda aynı pozisyonun golle sonuçlandığına vurgu yapacak. Denizli maçında verilen penaltı kararına ve Serdar Aziz'in atılmasına da itiraz edilecek.
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