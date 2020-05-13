Fenerbahçe, Mert Çetin için Roma ile prensipte anlaşma sağladı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom'un uzun süredir istediği yıldızı Fener kaptı! Anlaşma sağlandı Cimbom'un uzun süredir istediği yıldızı Fener kaptı! Anlaşma sağlandı Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

7 milyon Euro'ya bitti bu iş! Elveda... 7 milyon Euro'ya bitti bu iş! Elveda... Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Senego adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, 28 yaşındaki golcü futbolcuyu Nottingham Forest'e satmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre, İngiliz ekibi bu transfer için Sarı-Kırmızılılara 7 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.

Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş! Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 eski futbolcuya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.

Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95... Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95... Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.

Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.