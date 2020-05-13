Fenerbahçe, Mert Çetin için Roma ile prensipte anlaşma sağladı

Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Mert Çetin'i kadrosuna dahil etmek üzere. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki milli stoperi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralıyor.
PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
Fenerbahçe, Mert Çetin’in forma giydiği Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.
KISA SÜRE SONRA AÇIKLANIYOR
Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken herhangi bir sürprizin yaşanmaması halinde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.
(Türkiye)
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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