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  3. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den kendisine kulüp bulmasını istedi

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den kendisine kulüp bulmasını istedi

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den kendisine kulüp bulmasını istedi

Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışıyor. Son olarak Kameni’nin sözleşmesini fesheden Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici’ye de ‘kendine kulüp bul’ dedi.

Unutmak istediği geçen sezonun ardından Süper Lig'e iki maçını da kazanarak hayli moralli giren Fenerbahçe'de transfer arayışları sürerken dün şok bir karar çıktı.

Geldiği günden beri takıma yeterli katkıyı bir türlü veremeyen Mehmet Ekici'yle yollar ayrılıyor. Yöneticiler oyuncuyla bir araya gelerek, "Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" dediği öğrenildi.

Gelen haberle sarsılan Ekici'nin moralinin çok bozuk olduğu ve kelimenin tam anlamıyla şok yaşadığı belirtildi.

Fransız yine yapmıştı!

Futbolcunun yakın çevresine, "Olacak iş mi? Transferin bitmesine 4 gün kala Türkiye'de ben nasıl kulüp bulacağım?" şeklinde serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Bu arada Ekici'nin bu durumu geçen sezonu hatırlattı. Sportif Direktör Damien Comolli aynı şekilde Nabil Dirar ve Roberto Soldado'ya da transferin bitmesine az bir süre kala kendilerine kulüp bulmalarını istemiş ve futbolcular bu karara tepki göstererek takımda kalmışlardı.

(Türkiye)

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