Fenerbahçe Mehmet Ekici'den indirim istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan transferde çifte bomba Galatasaray'dan transferde çifte bomba Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.

Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine... Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine... Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.

Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.

Beşiktaş Karius'u sildi! 'Gidebilirsin...' Beşiktaş Karius'u sildi! 'Gidebilirsin...' Siyah-Beyazlılar ile alacakları nedeniyle FIFA'lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.