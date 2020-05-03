Fenerbahçe Mehmet Ekici'den indirim istiyor

Fanatik'in haberine göre; Yıllık kazancı 2 milyon Euro'nun üzerinde olan Ekici ile görüşecek olan Sarı-Lacivertli yöneticilerin, bu oyuncuya indirim şartıyla kontratını uzatacaklarını söyleyecekleri öğrenildi.
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
Siyah-Beyazlılar ile alacakları nedeniyle FIFA'lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.
The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.