Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile anlaştı! Oyuncu bugün İstanbul'a geliyor

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta ile anlaştığı belirtildi. Hatta 27 yaşındaki golcü futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Forvet adayları listesinin ilk sırasında yer alan Mbwana Samatta konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Aston Villa'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri kopardı ve takımının dün oynadığı Sheffield United maçı kadrosuna alınmadı. Çok geçmeden de asıl iddia bomba gibi düştü.



Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü ile anlaşma sağladığı için maça alınmadığı belirtildi. Hatta Mbwana Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.