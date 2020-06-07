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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 14:32
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Fenerbahçe, Max Kruse'yi satıp Carlos Eduardo'yu transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Max Kruse'yi satıp Carlos Eduardo'yu transfer etmek istiyor

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Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Max Kruse'yi satıp Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Al-Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştü ve yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Brezilyalı yıldıza 1,5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.

Sarı-Lacivertliler bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız Max Kruse'yi iyi bir rakama satıp yerine Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Carlos Eduardo'yu transfer etme kararı aldı. Brezilyalı 10 numara ile temas sağlandı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Eduardo için menajeriyle görüşen Fenerbahçe yönetiminin, 30 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Brezilyalıya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.

KRUSE'NİN FİYATI 5 MİLYON EURO

Kruse'yi satıp bonservis ödemeden Eduardo'yu almak isteyen Fener, Alman yıldız için ise 5 milyon Euro istiyor. Bu plan gerçekleşirse Sarı-Lacivertliler, ciddi bir kâr elde etmiş olacak.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılmayı kafası koyan Brezilyalı yıldız, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu da Fenerbahçe'nin bu transferdeki bir hayli şansını artırıyor.

GOLCÜ BİR 10 NUMARA

Eduardo, skorer bir 10 numara olması ile dikkat çekiyor. Oyun tarzı Fener'in eski oyuncusu Giuliano'yu andırıyor.

Brezilyalı yıldız bu sezon Al Hilal'de 25 maçta 14 kez ağları sarstı.

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