Fenerbahçe Max Kruse'ye mini bir servet ödedi

Sabah

Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.

Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaşıldı. İki taraflı gizlilik anlaşması sebebiyle uzlaşmanın maddi detayları kamuoyuna açıklanmadı. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman yıldıza toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yapması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin Euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi. Futbolcuya ise 3.75 milyon Euro ödendi.

PANDEMİ DİKKATE ALINMADI

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Bu bedel, Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yapması gereken bedel olan 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İşte detaylar: Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği dönemde sarı-lacivertlilerin, oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro'luk bir bakiyesi bulunuyordu.

Yönetim, pandemi dönemini hesaba katarak Kruse'ye sadece 270 bin Euro ödeme yaptı. FIFA, pandemi indirimini dikkate almayarak

HAKSIZ KAZANÇ İSTEMEDİ

Alman futbolcu, bu davayı sadece alacaklarını tahsil etmek için açmıştı. FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı. Taraflar, kısa sürede anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Kruse'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin uzlaşma sürecindeki yapıcı tavrı olduğu öğrenildi.