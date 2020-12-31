Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3,75 milyon euro tazminat ödeyecek

FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon euroluk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-Lacivertliler de Alman yıldıza karşı 18 milyon euroluk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı.
3,75 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI
Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon Euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe’nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali. Kruse bu nedenle daha az bir rakam olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştı. Fenerbahçe cephesinin orta yolu bulma girişimlerinde iki önemli neden vardı.
TRANSFER YASAĞI ENDİŞESİ
İlki; yaklaşık 3.75 milyon Euro’nun kulübün kasasında kalacak olması. Dava uzasa bile önümüzdeki yıllarda faizlerle 7.5 milyon Euro’dan daha fazla bir ödeme yapılması gerekebilirdi.
Yönetimin anlaşmayı tercih etmesinin bir diğer sebebinin ise transfer yasağı gelme ihtimali olduğu öğrenildi. Bunun hem kadro planlamasına hem de kulübün prestijine büyük bir darbe vuracağını düşünen Sarı-Lacivertliler, sorunu kısa süre içerisinde çözme yolunu tercih etti.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.