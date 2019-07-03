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  3. Fenerbahçe, Max Kruse transferini açıkladı

Fenerbahçe, Max Kruse transferini açıkladı

Fenerbahçe, Max Kruse transferini açıkladı

Fenerbahçe, geçen günlerde İstanbul'a getirdiği Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse’e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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