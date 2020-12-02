Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un sakatlığıyla ilgili açıklama yayımladı

İşte Avcı'nın ilk transferi! Başakşehir'de de istemişti...

Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.



DETAY

• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.

• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.