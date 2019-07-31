Fenerbahçe, Mathias Zanka Jorgensen ile her konuda anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, CAS’ın 2010-2011 sezonuna dair verdiği kararla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.

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Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.