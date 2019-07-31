Fenerbahçe, Mathias Zanka Jorgensen ile her konuda anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.
İngiliz ekibi ile olan görüşmelerde sona gelen Sarı-lacivertliler ödeme planı ve sözleşme detaylarını görüşüyor. (Haber Global)
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.
Trabzonspor Kulübü, CAS’ın 2010-2011 sezonuna dair verdiği kararla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Schürrle, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Radamel Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmak için yoğun mesai harcayan menajer Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun işini bitirmek için Monaco'ya gitti.