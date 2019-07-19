Fenerbahçe, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzatma konusunda yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı

Ancak 34 yaşındaki savunma oyuncusunun şimdiye kadar görüştüğü Olympiakos, Glasgow Rangers, Parma ve Derby Country ile anlaşma sağlayamayınca rotayı yeniden Kanarya’ya kırdığı öğrenildi. Slovak basınındaki haberlerde, Skrtel’in Fenerbahçe’nin 1 yıllık teklifini kabul ettiği ve İstanbul’a sözleşme için gideceği yazıldı.

(Star)