Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6504
  • 6,3677
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzatma konusunda yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzatma konusunda yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzatma konusunda yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin sözleşmesini 1 yıl uzatmak için 2 milyon euro teklif ettiği Slovak stoper Martin Skrtel, parayı ve süreyi beğenmediği için Avrupa’dan kulüplerle transfer görüşmelerine başlamıştı.

Ancak 34 yaşındaki savunma oyuncusunun şimdiye kadar görüştüğü Olympiakos, Glasgow Rangers, Parma ve Derby Country ile anlaşma sağlayamayınca rotayı yeniden Kanarya’ya kırdığı öğrenildi. Slovak basınındaki haberlerde, Skrtel’in Fenerbahçe’nin 1 yıllık teklifini kabul ettiği ve İstanbul’a sözleşme için gideceği yazıldı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
<p>Düzce´de Cumayeri ilçesinde sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Heyelan nedeniyle 5

Düzce´de Sağanak! Heyelanda 10 Kişi Mahsur Kaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son 5 yılın transferde en çok zarar eden 10 takımı