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  3. Fenerbahçe, Martin Skrtel ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Martin Skrtel ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Martin Skrtel ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı

Daha önce 2 yıllık sözleşmede direten Skrtel, yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşmeyi her an imzalayabilir.

Sezon sonunda sözleşmesi biterek takımdan ayrılan Martin Skrtel ve Neustadter'in yerlerini doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Slovak stoperle yeniden anlaşmak için görüşmelere devam ediyor.

İlk etapta Skrtel'in iki yıllık sözleşme inadı kırıldı. Deneyimli stoper 1+1 yıllık sözleşme konusuna artık sıcak bakmaya başladı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Geçen sezon 4.5 milyon Euro alan Slovak stopere Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1.5 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

Bu arada İtalyan kulübü Parma'nın da Skrtel'e olan ilgisi devam ediyor. Glasgow Rangers'ın ise pek bir şansı gözükmüyor.

(Takvim)

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