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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 18:35
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Fenerbahçe, Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler haberi resmi internet sitesinden duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır.

Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.”

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