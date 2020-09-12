Fenerbahçe, Mario Mandzukic veya Bas Dost'un transferini bu hafta bitirmeyi planlıyor

Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarını önemli ölçüde tamamlandı. Geriye, taraftarların sabırsızlıkla beklediği golcü takviyesi kaldı. Erol Bulut, Lazio’ya satılan Vedat Muriqi tarzında, pivot özellikli bir forvet isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost’a çevrildi.
MANDZUKIC TRANSFERİ BU HAFTA BİTEBİLİR
Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Mandzukic’in bonservisi elinde. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transferi bitirmeye çalışacak. B planı olarak düşünülen Dost için ise Frankfurt’a kiralama teklifi yapılması bekleniyor.
HEDEF FORVET TRANSFERİNİ BU HAFTA BİTİRMEK
Ayrıca, Alman ekibinde beklediğini bulamayan ve yeni bir macera arayan Hollandalı yıldız ile de temasa geçileceği öğrenildi. Hedef, bu hafta forvet transferini bitirmek. Sarı-Lacivertliler, harcama limitinde yer kalması halinde ikinci bir golcü daha alabilir ancak bu ismin daha düşük maliyetli olması muhtemel.
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