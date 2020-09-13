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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 10:25
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Fenerbahçe, Mario Mandzukic ve Papiss Cisse için bastırıyor

Fenerbahçe, Mario Mandzukic ve Papiss Cisse için bastırıyor

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.

Lige 2-1’lik Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe’de gözler bir kez daha transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-Lacivertliler, Muriqi’nin yerini kaliteli bir isimle doldurmaya kararlı. Bir numaralı aday da Mario Mandzukic.

Hırvat yıldızın bonservisinin elinde olması, kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda oynaması, oyun tarzı ve profesyonelliği; onu Fenerbahçe için ideal tercih haline getirdi.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Emre Belözoğlu, Mandzukic’in menajeri İvan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Belözoğlu, takımın gol yükünü rahatlıkla çekeceğine inandığı Mandzukic’e Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.

FRANKFURT’TAN KİRALAMAYA YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe’de listenin başında Mandzukic olsa da alternatif isimlerle de görüşülüyor. Bunlardan biri de Bas Dost. Frankfurt, Hollandalı yıldızı kiralamaya yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki oyuncu da düzenli oynamak için ayrılmak istiyor. Dost da Mandzukic gibi oyun tarzıyla Erol Bulut’un istediği profile büyük ölçüde uyuyor

EROL BULUT CISSE’Yİ MUTLAKA İSTİYOR

Erol Bulut, Alanyaspor’dan öğrencisi olan tecrübeli forveti mutlaka Fenerbahçe’de görmek istiyor. Bulut, 35 yaşındaki oyuncunun Türkiye’de 65 maçta 42 gol atarak kendini kanıtlaması, ceza sahası içerisindeki etkinliği, bonservisinin elinde olması ve düşük maliyeti ile takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Başarılı teknik adam, 42 hafta sürecek olan ligde Cisse’nin birçok maçta kendilerini rahatlatacağına inanıyor. Yönetimin de Senegalli golcüye sıcak baktığı, as forvet transferinin ardından Cisse’ye imza attırılmasının planlandığı öğrenildi.

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