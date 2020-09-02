Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı transfer etti

Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşince, Zahavi de Sarı-Lacivertliler'e imza atacak...

Giuliano hayırlı olsun! İmza atacağı tarih bile belli

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.