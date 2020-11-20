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aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 14:50
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Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızının peşinde

Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızının peşinde

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Sporx

Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu transfer etmek istiyor. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcos Rojo için Fenerbahçe, temasa geçti. Oyuncunun menajerine durumu soruldu ve istediği maaşın karşılanabileceğine dair bir taahhüt verildi. Rojo'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak için istekli olduğu belirtildi.

Manchester United'ın kadrosunda oyuncu sayısını indirmeyi planladığı ve Phil Jones, Fosu-Mensah ile birlikte Marcos Rojo'nun da gönderileceği kaydedildi. İngiliz devinin ocak transfer döneminde bu 3 oyuncuyu elden çıkararak maaş bütçesinde de düşüş hedeflediği vurgulandı.

Marcos Rojo ise sezon başında Sheffield United gibi takımlardan kiralık teklif gelmesine ve Manchester United kabul etmesine rağmen 'kalıcı' bir çözüm aradığı için bu teklifleri reddetmişti. Arjantinli oyuncunun, hem Copa America hem de Dünya Kupası'nda tekrar Arjantin forması giymek için düzenli ve sürekli oynayacağı bir takım aradığının da altı çizildi.

Jose Sosa gibi Estudiantes altyapısından yetişen Marcos Rojo, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon'da oynadıktan sonra 2014'te 20 milyon euro karşılığı Manchester United'a transfer oldu. Rojo, geride kalan 6 sezonda 122 kez Manchester United forması giydi. Rojo, Arjantin milli takımının formasını ise 61 maçta terletti.

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