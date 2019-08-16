Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu gündemine aldı

İngiliz basınından Mirror’ın haberine göre, Sarı-Lacivertliler Arjantinli stoperi kiralamak için ManU’ya teklifte bulundu. Arjantin Milli Takımı’nın formasını 59 kez giyen Rojo sol ayaklı. Asıl mevkii stoper ancak sol bekte de forma giyebiliyor. İngiliz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Rojo geçen sezon Manchester United’ta sadece 8 maçta forma giyebildi. Kırmızı Şeytanlar, Rojo’yu 2014’te 20 milyon euroya Sporting Lizbon’dan transfer etmişti. Kanarya’nın Ada kulübüyle bu transfer için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
(Star)
Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.
Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.
KADROYA bir santrfor takviyesi yapacak Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.
ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.
Bologna’dan Paraguaylı golcü Federico Santander için temaslar başladı. Geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan 28 yaşındaki santrforun, Fener’e kiralık olarak gelebileceği aktarıldı.
“Bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklâl Marşı’mız okunurken, hiçbir Türk’ün olmadığını gördük. 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum.”
C.Palace’nin eski sahibi Jordan, Daniel Sturridge ile ilgili ağır konuştu: İşe yaramaz ve tam bir zaman kaybı. Yetenekli ama soyunma odasında, gençlerin yanında olmamalı.