Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu gündemine aldı

Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.

İngiliz basınından Mirror’ın haberine göre, Sarı-Lacivertliler Arjantinli stoperi kiralamak için ManU’ya teklifte bulundu. Arjantin Milli Takımı’nın formasını 59 kez giyen Rojo sol ayaklı. Asıl mevkii stoper ancak sol bekte de forma giyebiliyor. İngiliz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Rojo geçen sezon Manchester United’ta sadece 8 maçta forma giyebildi. Kırmızı Şeytanlar, Rojo’yu 2014’te 20 milyon euroya Sporting Lizbon’dan transfer etmişti. Kanarya’nın Ada kulübüyle bu transfer için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

(Star)