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Fenerbahçe, maliyeti sebebiyle Diego Costa transferinden vazgeçti

Fenerbahçe, maliyeti sebebiyle Diego Costa transferinden vazgeçti

Diego Costa için nabız yoklayan Fenerbahçe’de Damien Comolli, ünlü forvetin maliyetini duyunca anında transferden vazgeçti.

TM Dijital Haber Merkezi

Atletico Madrid’de eski popülaritesini yakalayamayan ve bu sezon transfer olması beklenen Diego Costa için bazı kulüplerin yoklama çektiği öğrenilirken, bu kulüplerin arasına son olarak Fenerbahçe ve Flamengo’nun katıldığı belirtildi.

BU PARAYI ASLA VEREMEYİZ

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı forvet için masaya oturan Flamengo, oyuncunun şartlarını araştırırken, Costa’nın yıllık ücretinin bir hayli yüksek olması hem Brezilya ekibinin hem de Fenerbahçe’nin gözünü korkuttuğu ortaya çıktı. Atletico Madrid’den net 9 milyon Euro maaş alan ve transfer olması halinde 10 ila 13 milyon Euro ücret talep edeceği ifade edilen Diego Costa’nın dudak uçuklattığı bildirilirken, Flamengo’nun dünyaca ünlü yıldız için ‘Bizde en fazla maaşı Gabigol alıyor, o da Costa’nın aldığı paranın yarısından daha az. Bu ücreti asla veremeyiz’ dediği öğrenildi. Fenerbahçe’nin de Costa transferinden vazgeçtiği anlaşılırken, Comolli’nin listedeki diğer forvetlere yöneldiği vurgulandı.

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