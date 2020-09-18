Fenerbahçe, Malang Sarr için yeniden temaslara başladı

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Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperin transferinde henüz defteri kapamadı. İngiliz ekibinin oyuncuyu kiralayacağını açıklamasının ardından Emre Belözoğlu, 21 yaşındaki savunmacı için yeniden harekete geçti.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar aynı yoğunlukta devam ediyor. Şimdiye kadar 12 futbolcuya imza attıran sarı-lacivertliler, hücum hattına ağırlık verse de defans bölgesini de unutmuyor.



Şu anda elde 5 stoper olsa bile Emre Belözoğlu'nun çalışmaları sürüyor. Burada özel bir isim dikkat çekiyor. Chelsea'nin 5 yıllık sözleşme yaptığı Malang Sarr'da henüz defter kapanmış değil.

CHELSEA KİRALAYACAĞINI AÇIKLADI



İngiliz kulübünün 21 yaşındaki stoperi, 2020-21 sezonunda kiralık olarak bir takıma vereceğini resmen açıklaması herkesi heyecanlandırdı.

Transfer döneminin ilk gününden itibaren sarı-lacivertlilerin savunma için esas hedefi Sarr'dı ancak genç oyuncu Nice'ten ayrıldıktan sonra Chelsea'de karar kıldı ve bonservis bedeli olmadan gitti.

EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Ancak Chelsea'nin 'kiraya gönderme' kararı sonrası Emre Belözoğlu yeniden harekete geçti. Stoper hattında Serdar Aziz, Sadık ve Zanka 3'lüsünden 2'sinin ayrılması hedefleniyor.

Serdar Aziz'in yüksek maaşı, Zanka'nın halen daha Kopenhag tarafından takip edilmesi ve Sadık'ın takasta kullanılma durumları bilinen seçenekler. Böylece kadroda yer açılması bekleniyor. Sarr transferinde sıkıntı yaşanırsa da 5 Ekim'e kadar yeni alternatifler üzerinde durulması amaçlanıyor.

Zira teknik heyetle yapılan görüşmelerde, savunmadaki tandemin yabancı isimlerden oluşması yönünde bir düşünce ağırlık kazanmıştı.

2018'İN PARLAYAN YILDIZI

Fransa futbolunun son dönemde yetiştirdiği Malang Sarr, ilk kez 2018 yılında dikkat çeken O dönem CIES'in yaptığı araştırmada 2018'in en çok dikkat çeken 20 yaş altı 5 oyuncusundan biriydi. 2016 yılında da Fransa U18'in takım kaptanlığını yapan Sarr, 2018'de esas ülkesi Senegal'den gelen milli takım davetini kabul etmeyerek, Fransa Milli Takımı ile devam etmek istemişti. Fransa'da U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 seviyelerinde oynayan sol ayaklı stoper, A Milli Takım'a yükselmeyi hedefliyor.