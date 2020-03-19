Fenerbahçe mağazaları geçici olarak kapatacak

Fenerium'dan yapılan açıklamada, taraftarların, çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının önemsendiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium mağazalarının faaliyetlerine yarın itibarıyla geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız 'Fenerium.com' üzerinden taraftarlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Taraftarlarımız ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınına yönelik süreç ile ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.
G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...