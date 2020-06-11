Fenerbahçe maçına 1 gün kala Kayserispor'da ayrılık

Hes Kablo Kayserispor takımında bir futbolcu ile daha yollar ayrıldı. Uzun süredir takımda yer alamayan gurbetçi futbolcu ile yola devam etmeme kararı alındı. Bu sezon sadece 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev yapan Levent Gülen ile kontrat yenilenmedi. 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren Levent Gülen ile karşılıklı mutabakata varılarak sezonun tamamlanması beklemedi.
Son olarak 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri’de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçında forma giymiş ve sonrasında yaşadığı sakatlıktan ötürü ameliyat olarak futboldan uzak kalan defans futbolcusu Levent Gülen’in Kayseri macerası noktalanmış oldu.
Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...
Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.
Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Carlos Eduardo. Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha önce adı Beşiktaş'la anılan Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. 23 yaşındaki forvetin eşi Judy Mega, bir taraftarın ‘Come to Beşiktaş' paylaşımını beğenmişti.
Hes Kablo Kayserispor'da Levent Gülen ile yollar ayırdı.