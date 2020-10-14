Fenerbahçe, Liverpool ve Arsenal'i geçip 3. sıraya yerleşti

Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.
Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe’yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabı da bu etkileşimler sonrası sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.
Türk futbolunun lokomotifi 3 büyüklerin KAP'a gönderdiği mali tablolar vahim... Fenerbahçe kasasında 39 milyon, Galatasaray 2,3 milyon, Beşiktaş sadece 278 bin TL nakit bildirdi. 31 Mayıs 2020 ile 31 Ağustos 2020 arasında kulüplerin kemer sıkma politikasına rağmen borçları bir önceki döneme göre artış gösterdi.
Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada hem ekibini hem de tüm takımı kendine getirdi.