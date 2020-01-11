Fenerbahçe ligde 13. galibiyetini aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Sigortam.net İTÜ Basket'i 94-83 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 13. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket ise 15. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, Lauvergne ve Nunnally'nin skorer performansıyla ilk periyodu 35-19 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Sigortam.net İTÜ Basket, Mobley ve Goodwin ile etkili olurken, Fenerbahçe Beko, Lauvergne ve Kalinic ile sayı bulmaya devam etti ve soyunma odasına 52-39 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, son periyoduna 72-58 önde girdiği müsabakadan 94-83 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

Fenerbahçe Beko: Nunnally 16, Melih Mahmutoğlu 23, Westermann, Lauvergne 16, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 2, Kalinic 11, Egehan Arna 3, Berkay Candan 4, Ekrem Sancaklı, Efe Ergi Tırpancı 2

Sigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur 13, Mobley 25, Campbell 8, Goodwin 21, Coleby 11, Huff 3, Ramazan Tekin 2, Burak Selen, Utku Saraloğlu, Alp Oktay

1. Periyot: 35-19

Devre: 52-39

3. Periyot: 72-58