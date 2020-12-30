Fenerbahçe Lazio'nun golcüsüne imza attırıyor

Skorer'in "Lazio'ya yakın medya organları" olarak tanımladığı bazı internet sitelerine dayandırdığı haberine göre; Fenerbahçe'de Felipe Caicedo ismi gündeme geldi.
32 yaşındaki Caicedo için Fenerbahçe'nin yaklaşık 3,5 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtilirken, Lazio'nun oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı yazıldı.
Lazio ile bu sene 16 maça çıkan başarılı forvet 5 gol attı. Caicedo Sarı Lacivertliler'e transfer olursa Samatta, Ademi ve Cisse'yle birlikte 4. forvet olacak.
Caicedo için Lazio'nun ne kadar bonservis bedeli istediği ise haberde belirtilmedi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2022 yılı Haziran ayında sona eriyor.
Caicedo hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza alanındaki fırsatçılığı ile biliniyor. İkili mücadelelerdeki gücü de özellikle karambollerde ona avantaj sağlıyor.
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Fenerbahçe'nin devre arasında Lazio'nun Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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