Fenerbahçe, Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzunca süredir peşinde olduğu Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi. Inter'den bonservisini alması beklenen başarılı sol bek, imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Özellikle bu sezon sol bek konusunda ağır eleştirilerin hedefinde kalan Fenerbahçe Yönetimi, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor.



Bu bölgeye takviye edilecek isim üzerinde uzun süredir çalışan sarı-lacivertliler, İnter'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Kwadwo Asamoah'ta mutlu sona yaklaştı.

Ara transfer döneminden bu yana temas halinde olunan Ganalı yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, son olarak Alman ekibi Hoffenheim'ın teklifini de reddettiği ortaya çıktı.

3 MİLYON EURO KAZANACAK

Yıldız futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibinden bonservisini alması halinde sarı-lacivertlilerden imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Avrupa kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Asamoah, sırasıyla Torino, Udinese, Juventus ve son olarak İnter forması giydi.

Gana Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe taraftarlarının da sosyal medyada en çok istediği sol bekler arasında yer alıyor.

ORTADA DA OYNUYOR

Savunmanın solunda oynayan Asamoah, önceki takımlarında görev verilmesi halinde orta sahada da forma giydi. Orta sahanın solunda ve az sayıda maçta merkezde oynayan tecrübeli futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkıyor.

JUVENTUS'TA ZİRVE YAPTI

Serie A'da en iyi dönemini Juventus'ta yaşayan Asamoah, siyah-beyazlılarla 6 kez ligde şampiyonluk kutladı. Ganalı oyuncu, 2 sezondur formasını giydiği İnter'de kupa sevinci yaşamadı.

İnter'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kwadwo Asamoah, yalnızca 11 resmi maçta 900 dakika süre aldı. Ganalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

348 MAÇ 13 GOL 32 ASİST

İtalya kariyerinde 4 farklı takımın formasını giyen Kwadwo Asamoah, toplam 348 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandıran Ganalı oyuncu, 32 de asist yaptı. Kırmızı kart görmeyen Asamoah, 40 kez sarardı.

(Fotomaç)