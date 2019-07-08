Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7294
  • 6,4307
  • 258.835
  • 98.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe kuvvet çalıştı

Fenerbahçe kuvvet çalıştı

Fenerbahçe kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Salonda gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışmaları ile başladığı, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı; ´´Diriliş serimiz ‘Diriliş O

Diriliş Osman Dizisinin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zaman yolcusunun anlattıkları gerçekleşti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama işlemi başladı