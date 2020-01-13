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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:51
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:51

Fenerbahçe, kupada Kayserispor'la karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, kupada Kayserispor'la karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı

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Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacağı Türkiye Kupası maçının kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın (14 Ocak) İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

Fenerbahçe, maçın kadrosunu açıkladı. Kadrodaki isimler; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

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