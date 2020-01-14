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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 14:19
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  • 14 Ocak 2020 Salı 14:25

Fenerbahçe kupada Kayserispor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe kupada Kayserispor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Emre Demir, Kravets

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Rodrigues, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriqi

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