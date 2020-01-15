Fenerbahçe, kupada Kayserispor ile golsüz berabere kaldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz beraber kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin rövanşı, 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

ERSUN YANAL, GRİP NEDENİYLE SAHAYA ÇIKAMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında maça çıkamadı. Dün uçakla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe kafilesinde yer alan Yanal'ın, maç öncesi rahasızlığının artması nedeniyle kulübün sağlık ekibi tarafından maça çıkmaması yönünde karar alındı. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi." ifadelerine yer verildi. Kayserispor maçında takımında başında yardımcı antrenör Volkan Kazak yer aldı.

PROSINECKI SİFTAH YAPTI

6 yıl aradan sonra yeniden Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, ikinci dönemindeki ilk resmi maçına çıktı. Prosinecki, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Lung, Lopes, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Rienstra, Mensah, Aksel Aktaş, Kravets'e forma şansı verdi.

DENİZ TÜRÜÇ SOL BEKTE!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı oynayamaması nedeniyle sol bek mevkiinde futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu bölgede Deniz Türüç tercihine başvurdu. Türüç, daha önce yine Kupa'da oynanan İstanbulspor karşılaşmasında sol bek olarak görev yapmıştı.

MEHMET EKİCİ KADRODA YER ALDI!

Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşmasında uzun süre kadroda şans bulamayan Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç ve Harun Tekin'e ilk 11'de şans verdi. Hücum hattında Vedat Muriqi'nin yerine Mevlüt Erdinç'e şans tanıyan Yanal, Isla, Zanka, Jailson, Dirar savunma dörtlüsünü bozmadı. Altay Bayındır, Vedat Muriqi, Ozan Tufan, bu maçta yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekip maça Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç 11'yle çıktı. Öte yandan sezon başında lisansı çıkarılmadığı için forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesi sonucu Kayserispor kadrosuna alındı.

KAYSERİSPOR'UN GOLÜ, VAR'DAN GERİ DÖNDÜ!

Mücadelenin 34. dakikasında sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta boş durumda bulunan Miguel Lopes, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak golün ardından VAR'da bir kez daha izlenen pozisyonda Lopes'in ofsaytta olduğu görüldü ve gol iptal edildi.