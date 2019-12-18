Fenerbahçe kupada çok rahat

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0 kazandı ve kupada bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Mathias Zanka ve 83. dakikada Tolgay Arslan attı.

İlk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte kupada adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Beşiktaş ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, ASLARINI DİNLENDİRDİ

Ev sahibi İstanbulspor, mücadeleye kalede Umut, sağ bekte Berkay, sol bekte Yavuzhan, stoperde Mehmet ve Nascimento, orta sahada Miray ve Süleyman, sağ açıkta Oğuzhan, ortalarında Muhammed Demirci, sol açıkta Zafer, forvette ise Allahyar Sayyadmanesh ile başladı.

Fenrebahçe'de kalede Harun Tekin, sağ bekte Murat, stoperde Rami ve Zanka, sol bekte Deniz Türüç, ortada Tolgay, Jailson ve Tolga, ileride ise Alper, Ferdi ve Mevlüt 11'iyle sahaya çıktı.

ALLAHYAR, OFSAYT BAYRAĞINA TAKILDI

Fenerbahçe, mücadeleye daha atak ve topa sahip olarak başladı. İstanbulspor ise yarı sahasında bekledi ve savunmasını kalabalık tuttu. Kontraatak fırsatları arayan İstanbulspor, 5. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Allahyar, Harun ile karşı karşıya kaldı ve Harun'u geçerek meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi ancak yan hakemin bayrağı genç oyuncu için kalktı.

MEVLÜT ERDİNÇ ATTI, YİNE OFSAYT

Bu pozisyondan 1 dakika sonra Fenerbahçe bu kez benzer bir kaderi yaşadı. Alper Potuk'un ara pası ile penaltı noktası sol tarafında topla buluşan Mevlüt Erdinç bekletmeden yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Hakem Emre Malok tecrübeli golcünün pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek filelere giden bu topun gol olarak değer kazanmadığını belirtti.

Sarı lacivertli ekip, 9. dakikada maçtaki ilk önemli atağını yaptı. Alper'in ara pası ile ceza yayında topla buluşan Mevlüt Erdinç ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

İSTANBULSPOR SAVUNMASI DUVAR OLDU

Fenerbahçe, ilk 10 dakikanın geçilmesinin ardından daha fazla kısa pas yapmaya ve İstanbulspor'a fırSat vermemeye başladı. Ev sahibi ekibi yarı sahasına hapseden Fenerbahçe, kalabalık İstanbulspor savunmasını aşmakta uzun süre güçlük yaşadı. Ceza sahası dışı şutlar ve ortalarla gol aradı ancak ilk yarıda skor üretemedi.

FENERBAHÇE KİLİDİ ZANKA İLE KIRDI

İkinci yarıya iki takım da sert başladı. Fenerbahçe'den Alper Potuk, İstanbulspor'dan ise Nascimento ile Süleyman, üst üste sarı kartlar gördü.

Fenerbahçe, aradığı golü 54. dakikada buldu. Sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Mathias Zanka kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

SON YARIM SAAT TEMPO DÜŞÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda yine topa sahip olan Fenerbahçe, biraz daha temposunu düşürdü. Uzaktan şutlar ile ikinci golü arayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç'ün bireysel çabaları kalan yarım saatlik bölümde dikkat çekti.

Fenerbahçe, aradığı ikinci golü 83. dakikada Tolgay Arslan ile buldu. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Deniz Türüç, Ferdi ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek pasını penaltı noktasına doğru çıkarttı. Bu noktada bulunan Tolgay Arslan bekletmeden yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe, rövanş mücadelesini de 2-0 kazanarak kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı.

(Sporx)