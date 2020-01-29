Fenerbahçe koordinasyon ve çabukluk çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi.
Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sürdürdüğü idmanı, çift kale maçın ardından yaptıkları bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.