Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

SPOR GÜNDEMİ

Bu 'şifre'yi çözmek zor! Bu 'şifre'yi çözmek zor! Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.

'Derbinin seyircili olmasını isterdim ama...' 'Derbinin seyircili olmasını isterdim ama...' Yazarımız Alen Markaryan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi.

Galatasaray'dan derbiye özel prim kararı Galatasaray'dan derbiye özel prim kararı Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.

Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu Süper Lig'in 26. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta prim rakamı belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor! Muhtemel 11'ler... Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor! Muhtemel 11'ler... Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...

'Ligler ertelensin' 'Ligler ertelensin' Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.