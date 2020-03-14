Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

AKŞAM
Fenerbahçe, bugün Konyaspor’a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Seyircisiz oynanacak karşılaşmada sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse’nin yanında cezalı Tolgay, Serdar, Ozan ve kaleci Altay forma giymeyecek.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Bajic
Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Yazarımız Alen Markaryan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi.
Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.
Süper Lig'in 26. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta prim rakamı belli oldu.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.