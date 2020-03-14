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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 10:41
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 10:41

Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

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Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...

AKŞAM

Fenerbahçe, bugün Konyaspor’a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Seyircisiz oynanacak karşılaşmada sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse’nin yanında cezalı Tolgay, Serdar, Ozan ve kaleci Altay forma giymeyecek.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi

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