Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.