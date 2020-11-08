  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 09:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası futbolcular arasında arbede

Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası futbolcular arasında arbede

Paylaş

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Fenerbahçe’nin sahasında Konyaspor’a sürpriz mağlubiyeti sonrası hakemin son düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları birbirine girdi. Oyuncular bir anda saha ortasında kümelendi.

MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ...

Sarı-Lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in sinirli olduğu gözlemlenirken araya girenler tartışmanın büyümesini engelledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...
Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan
Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan

Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan

Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler
Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Di Maria, Rennes'i yıktı
Di Maria, Rennes'i yıktı

Di Maria, Rennes'i yıktı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor gece 3:30 sularında şehre dönebildi
Trabzonspor gece 3:30 sularında şehre dönebildi

Trabzonspor gece 3:30 sularında şehre dönebildi

Trabzonspor kafilesi 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon'a döndü.

Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

2 şuttan 1'i gol!
2 şuttan 1'i gol!

2 şuttan 1'i gol!

Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş'ta yapılan kademe ve bireysel hatalar saç baş yoldurdu.

İlk hafta zirveyi gören Göztepe daha sonra 3 puanla tanışamadı
İlk hafta zirveyi gören Göztepe daha sonra 3 puanla tanışamadı

İlk hafta zirveyi gören Göztepe daha sonra 3 puanla tanışamadı

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı.

Kadıköy'de şok!
Kadıköy'de şok!

Kadıköy'de şok!

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de tek hedef bugün İttifak Holding Konyaspor'u devirip zirvedeki yerini korumak...

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.