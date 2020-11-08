Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası futbolcular arasında arbede

Fenerbahçe’nin sahasında Konyaspor’a sürpriz mağlubiyeti sonrası hakemin son düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları birbirine girdi. Oyuncular bir anda saha ortasında kümelendi.
MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ...
Sarı-Lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in sinirli olduğu gözlemlenirken araya girenler tartışmanın büyümesini engelledi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor kafilesi 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon'a döndü.
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş'ta yapılan kademe ve bireysel hatalar saç baş yoldurdu.
Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı.
Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de tek hedef bugün İttifak Holding Konyaspor'u devirip zirvedeki yerini korumak...