Fenerbahçe, Kolarov'u Cuma günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor... Zanka ile görüşmeler devam ediyor

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK
Savunmadaki sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Zanka ve Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona çok yakın… Sırp oyuncunun kendisiyle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Roma ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi. Arada ufak detaylar kaldı. Fenerbahçe yönetiminin bu sıkıntıları da bugün çözmesi ve 33 yaşındaki oyuncuyu açıklayarak en geç Cuma günü İstanbul’a getirmesi bekleniyor.
İNGİLİZLER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR
Danimarkalı stoper Zanka için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, transfer büyük mesafe kat etti. İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği oyuncuyla iyi bir maaş karşılığında söz kesen Sarı-Lacivertliler, Huddersfield’ı ikna etmeye çalışıyor. Ada ekibiyle görüşmelerin yarın tamamlanacağı ve Kolarov transferiyle birlikte Zanka’nın da açıklanacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Zanka’nın yanı sıra başka bir stoper daha transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
(Güneş)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.
Stoper arayışlarını sürdüren Atalanta, Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel ile temasa geçti.
Kartal, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ve Beşiktaş, Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan için yarış halinde.