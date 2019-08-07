Fenerbahçe, Kolarov'u Cuma günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor... Zanka ile görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Savunmadaki sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Zanka ve Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona çok yakın… Sırp oyuncunun kendisiyle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Roma ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi. Arada ufak detaylar kaldı. Fenerbahçe yönetiminin bu sıkıntıları da bugün çözmesi ve 33 yaşındaki oyuncuyu açıklayarak en geç Cuma günü İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

İNGİLİZLER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Danimarkalı stoper Zanka için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, transfer büyük mesafe kat etti. İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği oyuncuyla iyi bir maaş karşılığında söz kesen Sarı-Lacivertliler, Huddersfield’ı ikna etmeye çalışıyor. Ada ekibiyle görüşmelerin yarın tamamlanacağı ve Kolarov transferiyle birlikte Zanka’nın da açıklanacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Zanka’nın yanı sıra başka bir stoper daha transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

(Güneş)