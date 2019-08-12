Fenerbahçe, Kolarov'u bitiremezse Jaume Costa için girişimlere başlayacak

Sol bek transferi için önceliği Aleksander Kolarov'a veren Fenerbahçe, bir yandan yedek listesini de oluşturuyor.
Fox İspanya yorumcusu Merono Bori'nin haberine göre Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile Fenerbahçe ilgileniyor.
VALENCIA VE MARSILYA İLGİLENİYOR
9 yıldır Villarreal forması giyen 31 yaşındaki sol bek ile Fenerbahçe'nin dışında Valencia ve Marsilya'nın da ilgilendiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Villarreal formasıyla toplam 29 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretmişti.
(Sporx)
Sol bek transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Monaco, eski oyuncusu Tiemoue Bakayoko için devreye girdi.
Beşiktaş, kaleye, forvete ve hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda kale için, Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi Volkan Babacan ismi ön plana çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli'nin ameliyat olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Ligue 1 ekibi Rennes'in teklifini reddetti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında oynayacakları Olympiakos maçına dair konuştu.