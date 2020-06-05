Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Müthiş teklif...

Fenerbahçe, Başakşehir'den kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için teklif yükseltme kararı aldı. 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun transferi için şartları zorlama kararı alan sarı-lacivertliler ilk adım attı.

Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da transfer için bizzat devrede.

İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.

Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.

Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.

Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.

BELÖZOĞLU, ALİ KOÇ İLE TOPLANTI YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Koç'un, "İrfan Can için maaş skalamızı 3 milyon euro'ya çıkarabiliriz" sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Başakşehir'deki gelişimini tamamladığını düşünen İrfan Can'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Fotomaç)