Fenerbahçe, Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf'un kapısını çalacak

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Fortuna Düsseldorf'un kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kenan Karaman için sezon sonunda harekete geçiyor.



TRANSFER 2 MİLYON EURO’YA BİTEBİLİR

Alman ekibi bu sezon Bundesliga’da küme düşerse milli forvetin 2 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunuyor. Düsseldorf, 28. hafta sonunda 16. sırada yer alıyor ve ligin en büyük düşme adaylarından biri olarak gösteriliyor.

SON 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla ligde çıktığı son 5 maçta 5 gol atmayı başardı.

(TRT Spor)