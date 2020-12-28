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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:43
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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AA

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından hücuma yönelik taktiksel çalışmalar yapan futbolcuların, dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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