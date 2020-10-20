Fenerbahçe karşılaşması Eddie Newton'ın son maçı olabilir

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2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Eddie Newton’un kenardaki performansı da hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ve Başakşehir’e kaybeden Trabzonspor tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Yönetim, gidişatla ilgili Newton’dan rapor isterken, İngiliz teknik adam için bu haftaki Fenerbahçe maçı çok kritik olacak. Pazar günkü dev maçtan çıkacak kötü bir sonuç halinde Newton ile yolların ayrılması yüksek ihtimal.



OYUN İÇİNDEKİ HAMLELERİ YETERSİZ GÖRÜŞÜ HAKİM

Yönetim, her ne kadar takımdaki eksikler nedeniyle Eddie Newton’un gerçek oyun planını sahaya yansıtamadığını görse de oyun içindeki hamlelerde İngiliz hocanın yetersiz olduğu fikri hakim. 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe karşısında oynatacağı futbol ve alacağı skor kaderini belirleyecek.