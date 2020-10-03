Fenerbahçe, Karagümrük'ü konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İki takım tarihinde toplamda 9. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 8 maçın 5’ini Fenerbahçe, 1’ini Karagümrük kazandı. 2 mücadele de berabere bitti. Sarı-Lacivertliler, yeni transferi Papiss Cisse’nin de lisansını dün çıkardı. Golcü oyuncunun bugünkü maç kadrosunda olması bekleniyor.
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Thiam, Valencia, Samatta
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Ramazan Civelek, Darri, Mevlüt Erdinç
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