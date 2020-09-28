Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Dün oynanan Galatasaray derbisinde ilk 11’de forma giyen futbolcular günü izinli geçirirken, diğer futbolcular ise teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Süper Lig'de sene başından günümüze kadar olan bölümde değerini en fazla arttıran futbolcu Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır oldu. Başarılı kaleci, 1 Ocak 2020'de 6 milyon Euro olan piyasa değerini 16 milyon Euro'ya çıkardı.