Fenerbahçe Karacabey'i eleyerek üst tura adını yazdırdı

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.

5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek

Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.