Fenerbahçe Karacabey'i eleyerek üst tura adını yazdırdı

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, maçın 10. dakikasında rakip ceza sahasına yerden sert orta açtı, Karacabeyli Onur Özcan ters vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve kupada son 16'ya kaldı.
28. dakikada Altay Bayındır, ceza sahası önünde topu uzaklaştırmak isterken topa elle müdahele etti. Hakem Emre Kargın, 22 yaşındaki kaleciye kırmızı kart gösterdi.
Altay Bayındır gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçında yer almayacak.
Maça ilk 11'de başlayan Jose Sosa, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.
İtalya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Juventus, Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, 61. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.