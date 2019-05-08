Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1669
  • 6,9098
  • 254.871
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe kaleci sorununu Jasper Cillessen ile çözecek

Fenerbahçe kaleci sorununu Jasper Cillessen ile çözecek

Fenerbahçe kaleci sorununu Jasper Cillessen ile çözecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Barcelona’da oynamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Cillessen’i kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, 1 numaraya transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Barcelona’dan ayrılmak isteyen Hollandalı kaleci Jasper Cillessen’i transfer etmek istiyor.

Ter Stegen’in arkasında kalarak şans bulamayan ve daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 30 yaşındaki kaleci Cillessen için F.Bahçe yönetimi hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Katalan kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleciyi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

(Yeni Şafak)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz ilahi besteledi
Efehan bebek sünnet oldu!
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Uyuyan insan dostunun üşümemesi için üstünü örtmeye çalışan köpek gülümsetti

Dost Dediğin Böyle Olur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'da Zafer Bayramı gösterisi

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar