Fenerbahçe kaleci sorununu Jasper Cillessen ile çözecek

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, 1 numaraya transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Barcelona’dan ayrılmak isteyen Hollandalı kaleci Jasper Cillessen’i transfer etmek istiyor.

Ter Stegen’in arkasında kalarak şans bulamayan ve daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 30 yaşındaki kaleci Cillessen için F.Bahçe yönetimi hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Katalan kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleciyi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

(Yeni Şafak)